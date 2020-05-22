У Фирташа рассказали, когда выплатят задолженность в 420 миллионов Оператору ГТС

Задолженность РГК перед Оператором ГТС в размере 420 млн будет погашена до начала отопительного сезона.

Об этом сообщил интервью международному агентству ICIS директор РГК Олег Никоноров.

Он также заявил, что выравнивание тарифов на распределение с 1 июля до экономически обоснованного уровня позволит урегулировать проблему долгов перед Оператором ГТС.

"Оператору ГТС направлены графики погашения задолженности за предоставленные услуги балансировки в первой половине января 2020", - сказал Олег Никоноров.

Сообщается, что на 1 мая задолженность газораспределительных компаний под брендом РГК за услуги балансировки составляет 420 млн грн.

Как известно, НКРЭКУ утвердила на 2020 год двухэтапную модель выравнивания тарифов на распределение газа.

В РГК сообшают, что заниженный тариф на первое полугодие позволил смягчить финансовую нагрузку на домохозяйства в зимние месяцы. Однако его уровень покрывал не более 70% себестоимости услуг по распределению газа, что привело к убыткам газораспределительных компаний.

За январь-апрель 2020 года убытки газораспределительных компаний работающих под брендом РГК составили 1,2 млрд грн.

Второй этап действующей модели – выравнивание тарифа до экономически обоснованного уровня начнет действовать с 1 июля 2020 года. По словам Никонорова, это позволит профинансировать текущую деятельность операторов ГРМ, рассчитаться по задолженности перед Оператором ГТС и вывести компании до уровня безубыточности.

Напомним:

За январь-апрель 2020 года участники рынка природного газа в Украине накопили почти 1,34 млрд грн долга за за негативные небалансы перед Оператором ГТС.

Отделение Региональной газовой компании "Харьковгаз" заявляет, что Оператор ГТС незаконно приписывает ему накопленные двумя коммунальными предприятиями Харьковской области долги за газ в размере 13 миллионов.

Ранее в ОГТСУ сообщали, что в январе 2020 года участники рынка создали значительные небалансы в системе — отобрали из ГТС 93,8 млн куб. м природного газа но не компенсировали их стоимость. Это спровоцировало возникновение долга перед Оператором ГТС в размере 579,6 млн грн, 70% которого накопили облгазы Группы РГК.

Экономическая правда