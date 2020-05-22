Исследование KSE: Чистый эффект от введения карантина – 500 миллионов долларов

Чистый эффект от введения карантина в Украине - 500 млн долларов, а экономические потери от карантина - 53,5 млрд долларов.

Об этом говорится в исследовании Киевской школы экономики, сообщил в Facebook президент KSE Тимофей Милованов.

Согласно исследованию KSE, стоимость спасенных человеческих жизней - 54 млрд долларов.

"Сторонники развития экономики - это бизнес ассоциации, экономисты, лидеры мнений ФБ скажут, что этот результат показывает, что карантин не был нужен, а экономику нужно запускать. Ибо чистый эффект от карантина почти нулевой, а экономику убили.

Сторонники жесткого карантина - а это группы вокруг Минздрава и МВД - скажут, что хорошо, экономический эффект почти нулевой, но мы же спасли жизнь. Если конкретно, то 120 тысяч человек могли бы умереть до конца года, а еще 5 млн заболеть. Поэтому, с человеческой, нравственной, и даже политической точки зрения карантин полностью оправдан", - написал Милованов.

"Кто прав? Здесь есть такой деликатный момент. Нулевой эффект есть только, если мы находимся в черном сценарии. Это когда у вируса нет сезонности и скорость его распространения летом будет такая же как зимой.

Если же вирус станет летом менее агрессивным, то экономические потери от карантина будут значительно больше чем стоимость спасенных людей, потому что при менее агрессивном вирусе будет меньше больных и умерших", - пояснил он.

Милованов добавил, что KSE выяснит, в якомк сценарии находится Украина и через несколько недель предоставит обновленные расчеты.

Напомним:

Потери для украинской экономики от введения карантина могут составлять 50 млрд долларов, говорится в исследовании Киевской школы экономики.

Экономическая правда