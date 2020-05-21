Втрати для економіки України від карантину становлять 50 мільярдів доларів – дослідження KSE

Втрати для української економіки від введення карантинних обмежень можуть становити 50 млрд доларів.

Про це свідчать результати дослідження "Скільки коштує Україні карантин?", яке провела Київська школа економіки.

Зазначається, що втрати для економіки можна порахувати у 2 показниках: втрати у вартості людських життів та втрати у відсотках ВВП.

За даними KSE, якщо відмінити карантин повністю, то Україна могла би втратити 120 тис життів (оцінка базується на моделі Київської школи економіки).

"Якщо перерахувати 120 тис життів у гроші (аби мати єдину одиницю виміру), то зняття карантину коштувало би нам 50-54 млрд доларів. Втрати пораховані на базі оцінки вартості життя, яка для України становить 454 тис доларів.

Вартість карантину у 54 млрд дол можна порівняти з 35% ВВП в поточних доларах на 2019 рік (номінальний ВВП в грн 3,974 млрд = 154 млрд дол)", - пояснюють економісти.

Відповідно до другого показника втрати оцінюються на базі прогнозів по падінню ВВП від МВФ та консенсус-прогнозу Мінекономіки України.

"Для оцінки використано методологію університету Вайомінгу (США). Втрати через карантин для економіки дорівнюють 50-54 млрд дол США, що розраховується як чиста приведена вартість втрат", - розповіли у KSE.

"При цьому, потрібно тверезо оцінити можливі наслідки від того, що було би, якщо карантин би не запроваджували. Ми говоримо про над 120 тис втрачених життів та понад 5 млн захворівших. Або 12,5% населення.

Тобто до 12,5% могло б "випасти" і з робочої сили - не працювали би, не створювали продукт. Але насправді - померло б набагато більше людей, бо система охорони б захлиналась, реанімації були б зайняті лише коронавірусними хворими - всі інші б не могли отримати місце в реанімації", - підкреслила віцепрезидентка KSE Наталія Шаповал під час презентації дослідження.

"Відповідно, щоб зробити висновок чи потрібен був карантин з точки зору економічних втрат, потрібно порівняти показники втрат у людських життях та у ВВП.

Чистий економічний ефект від карантину майже нульовий. Але завдяки карантину, і це дуже важливо, нам вдалось врятувати життя людей. Тому варто продовжувати карантинні обмеження, поступово послаблюючи їх, вводити смарт-підхід - розумний, таргетований карантин", - заявив президент KSE Тимофій Милованов.

Економічна правда