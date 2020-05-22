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В НАБУ объяснили, почему проводят обыски в "Укрзализныце"

Пятница, 22 мая 2020, 13:54
 

Обыски в УЗ и у представителей ряда частных компаний осуществляются в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц УЗ при закупке программного обеспечения по электронному приобретению билетов сообщения "Киев-Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"Детективы НАБУ под процессуальном руководством САП осуществляют обыски в служебных лиц АО "Укрзализныця "и представителей ряда частных компаний.

Следственное действие санкционирована и осуществляется в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц "Укрзализныци" при осуществлении закупок программного обеспечения по электронному приобретение билетов сообщения "Киев-Борисполь" (так называемый "Бориспольский экспресс")", - говорится в сообщении.

"Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2018 года. Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст. 191 УК Украины", - добавили в НАБУ.

Напомним:

Ранее ЭП со ссылкой на источник в УЗ сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски у и.о. члена правления УЗ Романа Веприцкого по делу о хищении средств при строительстве экспресса в Борисполь.

Экономическая правда

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НАБУ Укрзализныця

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