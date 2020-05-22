Зеленский анонсировал новую кредитную программу для ремонта дорог

дмитрий ларин

Для ремонтов и строительства дорог местного значения областные государственные администрации получат возможность привлекать дополнительное финансирование под местные гарантии.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в ходе селекторного совещания по строительству дорог местного значения, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, механизм привлечения этих средств был наработан в совместном проекте Офиса президента, правительства и "Укравтодора", а соответствующие законопроекты для привлечения дополнительного финансирования на обновление местных дорог уже зарегистрированы в Верховной Раде.

Зеленский отметил, что тесное сотрудничество правительства, парламента, Нацбанка и местных властей поможет эффективному обновлению дорог.

"Сегодня чрезвычайно важно сделать кредитную ставку ниже и фиксированной, потому что никто не заинтересован брать кредиты, если высокая плавающая ставка", – сказал президент.

В свою очередь участники совещания доложили, что в среднем области использовали на обновление местных дорог 30% доказанных ассигнований с начала года. Однако в отдельных регионах этот показатель не превышает 5-10% из-за неготовности проектно-сметной документации на объекты ремонта, запланированные в 2020 году.

Зеленский призвал ускорить реализацию проектов, на которые государство уже направила деньги. Также президент призвал каждую область предоставить программы обновления всех местных дорог в своих регионах.

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Напомним:

"Укрэксимбанк" предоставил первый транш финансирования "Укравтодора" на обновление дорог в объеме 5,782 млрд грн со ставкой 10,5%. Общая сумма финансирования составит 19,3 млрд грн.

Экономическая правда