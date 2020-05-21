В "Киевстаре" произошел сбой: пользователи жалуются на домашний интернет

21 мая, из-за аварии, у пользователей домашнего интернета "Киевстар" частично исчезло соединение, или работало с перебоями. В компании обещают компенсации пострадавшим от сбоев.

Об этом сообщает пресс-служба оператора.

"Друзья, сегодня возникли временные трудности в работе Домашнего интернета из-за аварии.

Наши технические специалисты делают все возможное, чтобы восстановить работу сервисов как можно скорее.

Мы понимаем, как нужен вам сейчас интернет. Приносим извинения за неудобства и предоставим компенсацию всем, кто понес сложностей, которые связаны с временным сбоем некоторых сервисов", - говорится в сообщении.

Дозвониться до оператора сложно, из-за перегруженности линии. В комментариях официальная страница отвечает, что интернет должен возобновиться до 18:00. О проблемах с соединением пользователи начали сообщать около 10:00.

География жалоб охватывает почти всю страну. Часть пользователей сообщает о возобновлении интернет-соединения.

Экономическая правда