Сети АЗС продолжают поднимать цены на автогаз

Розничные сети 21 мая повысили цену на автогаз в пределах 20-60 копеек за литр, средняя цена повысилась на 24 копейки - до 9,33 гривен за литр.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

В частности, консолидированная сеть "Привата", которая владеет наибольшем количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 19 копеек за литр - до 8,80 грн/л.

В сети АЗС OKKO цена на автогаз выросла на 20 копеек за литр - до 9,96 грн за литр.

WOG в среднем повысила цены на 29 копеек за литр - до 10,26 грн/л.

Напомним:

Стоимость автогаза в розничных сетях 20 мая повысилась в пределах 10-40 копеек за литр - средняя по стране розничная цена автогаза выросла на 8 копеек за литр - до 9,09 гривен за литр.