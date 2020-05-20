Автогаз у роздріб дорожчає

Вартість автогазу у роздрібних мережах 20 травня підвищилась у межах 10-40 копійок за літр - середня по країні роздрібна ціна автогазу виросла на 8 копійок за літр - до 9,09 гривень за літр.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на щоденний моніторинг роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".

Зокрема, мережа АЗС OKKO у середньому підняла ціни на 6 копійок за літр - до 9,77 грн за літр.

Мережа KLO підвищила вартість автогазу на 40 коп/л, до 9,39 грн/л.

"У таких мережах як Shell, SOCAR, Glusco, "Автотранс", Chipo, SUN OIL і Mango автогаз подорожчав в межах 5-25 копійок за літр", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Роздрібні мережі 19 травня підвищили у середньому ціни на автогаз на 13 копійок за літр - до 9,01 грн за літр.