Всі розділи
Укр / Рус

Автогаз у роздріб дорожчає

Середа, 20 травня 2020, 16:14
 

Вартість автогазу у роздрібних мережах 20 травня підвищилась у межах 10-40 копійок за літр - середня по країні роздрібна ціна автогазу виросла на 8 копійок за літр - до 9,09 гривень за літр.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на щоденний моніторинг роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".

Зокрема, мережа АЗС OKKO у середньому підняла ціни на 6 копійок за літр - до 9,77 грн за літр.

Мережа KLO підвищила вартість автогазу на 40 коп/л, до 9,39 грн/л.

"У таких мережах як Shell, SOCAR, Glusco, "Автотранс", Chipo, SUN OIL і Mango автогаз подорожчав в межах 5-25 копійок за літр", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Роздрібні мережі 19 травня підвищили у середньому ціни на автогаз на 13 копійок за літр - до 9,01 грн за літр.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

паливо авто

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Вартість автогазу в середньому зросла на 13 копійок 19 травня 2020, 15:17
Автогаз у роздріб дорожчає 12 травня 2020, 14:56
Ціни на нафту рекордно впали і навіть були від'ємними: а що там з цінами на пальне? 22 квітня 2020, 15:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!