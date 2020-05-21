Как изменился киевский вокзал на карантине: МАФы, видеонаблюдение и неработающий эскалатор

"Укрзализныця" завершила демонтаж 35 МАФов на киевском вокзале, отремонтировала здание пригородного вокзала и установила видеонаблюдение. Ремонт эскалатора в вестибюле продолжается.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

В ликвидации МАФов поджоги торговые территории, на которые истек срок аренды, в том числе, точки продажи алкоголя на разлив.

МАФы, которые останутся, будут реконструированы и приведены к единому стилю.Также отремонтировано здания пригородного вокзала.

Его соединено навесом с платформами и выполнено их зарежимление, чтобы исключить попадание безбилетных пассажиров.

Кроме этого, заменено освещение, установлены современные скамейки и урны, обновлен фасад, вестибюль, билетные кассы, оборудованы новые туалеты, которые учитывают потребности маломобильных групп, в том числе, людей с инвалидностью и мам с младенцами.

На вокзалах станции "Киев-Пассажирский" усилены меры безопасности и установлена новая система видеонаблюдения - 22 камеры, которые имеют функцию распознавания лица.

Ожидается, что это поможет предупредить кражи, а также даст возможность правоохранительным органам отслеживать правонарушителей, которые передвигаются поездами.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий осмотрел ремонтные работы на эскалаторе в вестибюле Центрального вокзала и поручил завершить их в короткие сроки, а не к концу года, как планировалось УЗ.

"Ни о каких глобальные реформы не может быть и речи, если мы больше года ремонтируем эскалатор", - подчеркнул Криклий.

Напомним:

"Укрзализныця" готова к возобновлению пассажирских перевозок с 1 июня.

Экономическая правда