Шульман рассказал о сути конфликта с Коломойским по заводу в США

Бизнесмен Вадим Шульман заявил, что Игорь Коломойский не выплатил ему компенсацию после продажи украинских активов компании "Евраз", а позже вычислил ее по инвестиции, которую якобы сделал в завод Warren Steel Holdings LLC в штате Огайо.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

"Вопрос по заводу я поднял в 2012 году, когда Коломойский сообщил мне, что решил перезапустить производство и инвестировать в завод 90 млн долл от трех акционеров (меня, Коломойского и Боголюбова).

Мы владели этим заводом в равных долях, но в какой-то момент Коломойский назначил президентом Warren Steel Holdings свое доверенное лицо, Мордекая Корфа, и передал завод под его управление.

Оформление документов проводил Тимур Новиков - юрист Коломойского, который также выступает ответчиком в иске Приватбанка на Кипре. На мой запрос предоставить подтверждение этой инвестиции в размере 90 млн долл ни Коломойский, ни Новиков никаких документов не предоставили", - рассказал Шульман.

По его словам, в 2013 году ему сообщили, что Warren Steel Holdings имеет очень большую задолженность, а вместо инвестиции для завода была открыта кредитная линия от компании Коломойского (зарегистрирована на Белизе).

"Доказательств инвестирования 90 млн долл в Warren Steel Holdings LLC со стороны Коломойского быть не может. По информации, полученной мной в США, объявленная им инвестиция не была проведена. Были кредиты от его компаний, которые в итоге привели Warren Steel Holdings LLC к банкротству.

В свою очередь, мою долю так называемой инвестиции в 30 млн долл Коломойский, не посоветовавшись со мной, вычислил с моей денежной компенсации после продажи наших украинских активов "Евраза". В результате я еще должен был погасить эту задолженность перед его компанией", - пояснил Шульман.

"Коломойский взял на себя основную роль переговоров по продаже портфолио украинских активов компании "Евраз" (2007-2008 годы). После этого он должен был выплатить каждому партнеру в соответствии с долей их владения в этих активах. На это ушло несколько лет.

Суммы и акции он удерживал на своих счетах и ​​решил выплачивать их частями. Именно по этой причитающейся мне доли наличными он и вычислил мои 30 млн долл под инвестицию в Warren Steel Holdings LLC. Не посоветовавшись со мной, а поставив меня перед фактом. Остались недоплаченные суммы, которые он также не перевел, а те, которые перевел позже, потеряли свою стоимость. Адвокаты Боголюбова в суде в Англии подтвердили, что сумма моего иска была не менее 500 млн долл", - добавил он.

По словам Шульмана, дело по Warren Steel Holdings LLC слушается в штате Делавэр.

"Коломойский использует методику психологического давления на судей и оппонентов, нанимая множество адвокатов. На некоторых слушаниях их могло насчитываться более двадцати", - сказал бизнесмен.

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Напомним:

Шульман обвиняет Коломойского в мошенничестве и отмывании денег. Такие же обвинения к олигарху выдвигает и государственный Приватбанк, а судятся они в одном суде в США.

Год назад ПриватБанк обратился с иском к Игорю Коломойскому и Геннадия Боголюбову в Канцелярский суд штата Делавэр. В иске описана схема отмывания средств экс-собственниками Приватбанка на сотни миллионов долларов.

"Приватбанк требует возмещения убытков в размере нескольких миллионов долларов. Основанием иска в американский суд есть ряд схем, которые имеют признаки мошенничества и которые, как считает Приватбанк, были организованы господином Коломойским и господином Боголюбовым совместно с другими ответчиками с целью завладения активами в США", - сообщил тогда государственный Приватбанк.

Параллельно с Приватбанком в том же суде с Коломойским судится Шульман. Коломойский неохотно говорит о споре с партнером, а в 2018 году он даже заявил, что Вадим Шульман уже проиграл все суды. Это не соответствует действительности, суды между Коломойским и Шульманом продолжаются.

Экономическая правда