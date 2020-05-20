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Презентацию iPhone 12 перенесли из коронавирус — СМИ

Среда, 20 мая 2020, 10:30
 

Компания Apple перенесет на октябрь презентацию нового iPhone из-за влияния пандемии коронавируса на производство смартфонов.

Источник: Apple Insider

Детали: по данным источников издания, пандемия COVID-19 негативное влияние, в том числе на работу заводов Apple. Руководство компании приняло решение перенести на начало октября презентацию новой линейки смартфонов. Продажи новых смартфонов должны начаться позже в текущем году.

Напомним:

Специалисты восьми разных аналитических фирм выразили уверенность в том, что отметка в 2 млрд проданных по всему миру iPhone будет пройдена в 2020 году.

Украинская правда

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iPhone Apple коронавирус

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