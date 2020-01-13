В этом году Apple продаст двухмиллиардный iPhone — эксперты

Специалисты восьми разных аналитических фирм выразили уверенность в том, что отметка в 2 млрд проданных по всему миру iPhone будет пройдена в 2020 году.

Об этом сообщает ITC.

За первый квартал 2020 финансового года продажи iPhone должны составить 195 млн штук, что значительно превышает первоначальную оценку в 186 млн, в основном благодаря хорошим продажам в праздничный период.

Ожидается, что общие продажи iPhone с 2007 году достигнут примерно 1,9 млрд штук.

Уже в марте ожидается выход относительно доступного потенциального бестселлера iPhone 9, выступающего идейным преемником iPhone SE, а осенью к нему присоединятся новые модели линейки iPhone 2020 года, включая модель с поддержкой 5G. С учетом этого существует высокая вероятность, что следующий миллиард Apple продаст гораздо быстрее.

Напомним, рубеж в 1 млрд проданных iPhone компания Apple прошла в июле 2016 года, а спустя год отчиталась о преодолении отметки в 1,2 млрд проданных смартфонов.

Несмотря на то, что общие продажи iPhone падают несколько кварталов после пиковых показателей 2015-2018 годов, ожидается, что по итогам минувшего квартала Apple установит новый рекорд по выручке, которая составит 275 млрд дол.

Также компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, изготовленных до 2012 года, о необходимости установить новейшее программное обеспечение, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в интернет.