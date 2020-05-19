Гривня продолжает укрепляться
Вторник, 19 мая 2020, 19:50
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 20 мая на уровне 26,52 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,02 гривни за евро (на 19 мая - 28,79 гривни).
Напоминаем:
19 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,59 гривни за доллар.
19 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,54 - 26,57 гривни за доллар.
Экономическая правда
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