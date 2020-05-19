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Гривня продолжает укрепляться

Вторник, 19 мая 2020, 19:50
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 20 мая на уровне 26,52 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,02 гривни за евро (на 19 мая - 28,79 гривни).

Напоминаем:

19 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,59 гривни за доллар.

19 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,54 - 26,57 гривни за доллар.

Экономическая правда

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