Госрегулятор связи снизил ставку интерконнекта и ожидает снижения стоимости звонков





Об этом



"Пользуясь данными операторов телекоммуникаций за 2019 год, была рассчитана приведенная себестоимость пропуска трафика в телекоммуникационных сетях операторов телекоммуникаций, которая составляет от 0,03 грн/мин до 0,06 грн/мин. Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, решила снизить ставку интерконнекта с 0,12 грн до 0,08 грн, или на 33,33%, с 1 января 2021 года, следует из решения, принятом на заседании регулятора во вторник.Об этом сообщает Интерфакс-Украина."Пользуясь данными операторов телекоммуникаций за 2019 год, была рассчитана приведенная себестоимость пропуска трафика в телекоммуникационных сетях операторов телекоммуникаций, которая составляет от 0,03 грн/мин до 0,06 грн/мин.

Полученные результаты расчетов свидетельствуют о значительном разрыве между себестоимостью пропуска трафика и действующей сегодня расчетной таксой за услуги терминации трафика. Это дает основания для ее пересмотра с целью постепенного приближения к себестоимости", - сообщается на сайте комиссии.



При этом в ней подчеркивают, что сближение ставок интерконнекта с себестоимостью пропуска трафика в сетях операторов НКРСИ осуществляет с конца 2015 года.



"Анализ данных отчетности в последние годы показывает стабильное увеличение объемов межоператорского трафика с 5,9% в 2017 году до 15,4% в 2019 году (в 2018 году - 7,6%). Это дает положительные результаты и одновременно свидетельствует о наличии неудовлетворенного спроса со стороны потребителей на доступные межсетевые звонки", - отмечает регулятор.



По мнению НКРСИ, благодаря снижению расчетных такс телеком-операторы получат возможность: уменьшить свои расходы при взаиморасчетах за услуги пропуска трафика; увеличить объем межсетевого трафика, а также предложить потребителям более привлекательные тарифные планы, включающие звонки абонентам других операторов.



При этом абонентам телеком-операторов, по мнению НКРСИ, это даст возможность пользоваться увеличенным объемом пакетных минут на все виды телекомуслуг за ту же стоимость; будет способствовать снижению стоимости межсетевых звонков, а также исключит необходимость иметь несколько SIM-карт разных операторов телекоммуникаций и обращать внимание, на сеть какого оператора телекоммуникаций необходимо звонить.



"Уменьшение размеров расчетных такс является стимулирующим и прогрессивным шагом, соответствующим интересам потребителей, интересам развития рынка и общеевропейским тенденциям", - считают в НКРСИ.



Принятое решение вступит в силу с 1 января 2021 года.