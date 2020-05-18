"Киевстар" пожаловался парламенту на регулятора и предупредил о возможной потере доходов

Компания "Киевстар" обратилась к ряду парламентских комитетов по вопросам осложнения работы телеком-рынка в случае снижения регулятором расчетной ставки по терминацию голосового трафика в сетях связи Украины с 12 копеек до 8 копеек за минуту.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"НКРС планирует снизить расчетную ставку по терминации голосового трафика в сетях связи Украины с 12 коп. до 8 коп. В минуту. В перспективе нескольких ближайших лет это приведет к значительным потерям доходов телеком-рынка, уменьшение налоговых выплат в госбюджет и сложностей для строительства 4G-сетей в сельской местности и на дорогах", - поясняет компания.

По ее данным, в ближайшие два года спустя запланировано снижение ставки по терминацию голосового трафика суммарные потери доходов мобильных операторов достигнут около 1,6 млрд грн; в перспективе четырех лет государственный бюджет Украины недополучит 32 млн грн.

При этом ее снижение не приведет к удешевлению звонков между сетями различных мобильных операторов, поскольку те предоставляют абонентам тарифные планы с пакетными предложениями, в которые включены нетарифицируемые минуты звонков внутри сети и на номера других мобильных операторов.

"Ни одно из предыдущих снижений ставок интерконнекта, осуществленных регулятором, не привело к заметному увеличению использования голосовых минут и завершалось лишь очередным уменьшением доходов телеком-рынка. В Украине плата за терминацию голосового трафика наименьшая среди стран Евросоюза и одна из самых низких в странах бывшего СНГ", - отмечается в сообщении.

Соответствующая информация была направлена в бюджетный комитет Верховной Рады, комитет по вопросам цифровой трансформации, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а также в Министерство цифровой трансформации и Министерства финансов.