"Севереный поток-2": российский трубоукладчик прибыл в порт, где хранятся части газопровода

Российское трубоукладочное судно Академик Черский, которое Москва может использовать для завершения строительства Северного потока-2, встало на якорь в немецком порту Мукран, показали данные слежения за судами в терминале Refinitiv Eikon. Ранее Bloomberg публиковал спутниковые снимки с частями газопровода в этом порту

Об этом сообщает Reuters.

Проектная компания Nord Stream 2 AG отказалась комментировать сроки окончания строительства и работу российского трубоукладчика в Балтийском море, но уточнила, что "была вынуждена искать новые решения для укладки оставшихся 6% труб".

"Nord Stream 2, а также компании, поддерживающие проект, уверены, что скорейшее завершение строительства газопровода в интересах энергобезопасности Европы", - сказал представитель компании в письменном комментарии для Reuters.

Газпром не ответил на запрос о комментарии.

Напомним:

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов. После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ. В Германии заявили, что введенные США санкции не помешают завершить работу по "Северному потоку-2", а лишь задержат ее. В январе в Газпроме сообщали, что строительство газопровода "Северный поток 2" будет завершено российскими мощностями. 10-го февраля российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" , способное вести строительство "Северного потока-2" закончило модернизацию и отправилось из порта Находки в Сингапур. Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что именно это судно могут использовать для прокладки "Северного потока-2". "Северный поток - 2" включает две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии.









