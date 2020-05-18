Рада не будет рассматривать законопроект об игорном бизнесе на этой неделе

Верховная Рада не будет рассматривать в четверг законопроект о легализации игорного бизнеса 2285-д.

Об этом сообщил первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Facebook.

"Game over: игорного бизнеса на заседании нашего Комитета не будет во среду, поэтому пока ожидать его рассмотрение в зале на этой неделе (несмотря на опубликованную повестку дня) тоже не стоит", - пишет Железняк.

Напоминаем:

Согласно с опубликованной повесткой дня в ближайший четверг Верховная Рада должна была рассмотреть закон о легализации игорного бизнеса 2285-д. К нему предложили 3,5 тысячи правок.

16 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

Подавляющее большинство украинцев выступают против легализации игорного бизнеса и рынка сексуальных услуг для наполнения бюджета — исследование.

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Экономическая правда