Cтоимость автогаза в среднем выросла на 27 копеек

Стоимость сжиженного газа в сетях автозаправочных станций за выходные (с 15 по 18 мая) в среднем по стране выросла на 27 коп./л, до 8,89 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95", сообщает Enkorr.

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены на 40 коп./л, до 8,80 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Днепропетровской области, где группа увеличила цены сразу на 85 коп./л — с 8,00 до 8,85 грн/л. В остальных же регионах цены были повышены на 30–40 коп./л.

Цена газа на АЗС ОККО за выходные выросла на 27 коп./л, до 9,38 грн/л. В столичном регионе сеть торгует по 8,99 грн/л (+20 коп./л к цене 15 мая).

WOG в среднем повысила цены на 18 коп./л, до 9,65 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 9,38 грн/л.

Glusco, KLO и "Авантаж" повысили цены на 40 коп./л. "БРСМ-Нафта" — на 25 коп./л. (см. табл.).

Напомним, за последние полторы недели цены сжиженного газа на оптовом рынке на фоне возросшего спроса подскочили более чем на 33% — с 11 000 до 14 750 грн/т.





