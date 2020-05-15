Ціни на автогаз знову підвищуються

Роздрібні мережі 15 травня підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-50 коп/л. Середня ціна за добу зросла на 27 коп./л і становить 8,61 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95", передає enkorr.

Найбільша консолідована мережа групи "Приват" підвищила ціни на 54-55 коп./л, до 8,43-8,44 грн/л.

У мережах ОККО і WOG автогаз подорожчав на 11 коп./л і 29 коп./л, до 9,10 грн/л і 9,47 грн/л відповідно. На станціях "Паралель" і Marshal ціна виросла в середньому на 50 коп./л.

Також на 5-30 коп./л вартість зросла на АЗС AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", KLO, UPG, Chipo, SUN OIL і Motto.

Як повідомляв enkorr 6 травня оптові ціни ЗВГ пішли в ріст. За даними "А-95", середня оптова ціна ЗВГ на ГНС 15 травня становить 14 740 грн/т (+3750 грн/т до 6 травня).

"Очікувано виріс імпортний паритет після перерви на вихідні, послаблення карантину підтримало сезонне зростання споживання.

Наступного тижня можна очікувати ціни в дрібному опті ще на 500-1000 грн/т дорожче", - прокоментував підсумки минулого аукціону, на якому ЗВГ подорожчав на 12%, директор з комерційних питань УГД Сергій Федоренко.