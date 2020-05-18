Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

18 мая котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:10 установились на уровне 26,56 - 26,58 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,56 - 26,58 гривни;

Евро - 28,70 - 28,72 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,53 - 26,78 гривни. Евро покупают по 28,49 гривни, продают по 28,91 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,60 - 26,70 гривни, евро - 28,55 - 28,66 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар 26,61 - 26,69 гривни, евро - 28,55 - 28,68 гривни.

Напомним:

18 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,63 гривни за доллар.

Экономическая правда