В МВФ заявили, что мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после COVID-19
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после пандемии COVID-19.
Об этом она сообщила в ходе онлайн-дискуссии, организованной изданием Politico.
По ее мнению, мировая экономика выйдет на докризисный уровень в 2023 году.
"Самый большой шок уже прошел", - отметила Георгиева. По ее словам, в марте 170 стран показали экономическое падение.
Напоминаем:
Ранее Георгиева заявила, что экономические последствия вызванные пандемией кризиса могут быть серьезнее, чем спрогнозированные в апрельском отчете фонда.
14 апреля в МВФ заявили, что прогнозируют падение мировой экономики в 2020 году на 3%.
27 марта директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила, что мир вступил в новую рецессию.
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