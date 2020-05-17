В МВФ заявили, что мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после COVID-19

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после пандемии COVID-19.

Об этом она сообщила в ходе онлайн-дискуссии, организованной изданием Politico.

По ее мнению, мировая экономика выйдет на докризисный уровень в 2023 году.

"Самый большой шок уже прошел", - отметила Георгиева. По ее словам, в марте 170 стран показали экономическое падение.

Напоминаем:

Ранее Георгиева заявила, что экономические последствия вызванные пандемией кризиса могут быть серьезнее, чем спрогнозированные в апрельском отчете фонда.

14 апреля в МВФ заявили, что прогнозируют падение мировой экономики в 2020 году на 3%.

27 марта директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила, что мир вступил в новую рецессию.