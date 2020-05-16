В НБУ рассказали о судебных перспективах по "антиколомойскому" закону

В Нацбанке отметили, что работу над "антиколомойским" законом сопровождал министр Юстиции и по его утверждению — все соответствует Конституции.

Об этом в интервью BBC заявил глава НБУ Яков Смолий.

По словам главы НБУ, над законом работала группа представителей различных институтов, в частности, министерства финансов, экономики, Офиса президента, Национального банка, а также министерства юстиции.

"Сопровождал этот процесс лично министр юстиции. Он утверждает, что весь закон, все правки, которые были, все соответствует Конституции", — сказал глава НБУ.

Смолий отметил, что попытки отменить закон могут иметь место.

"Мы доверяем министру юстиции и уверены, что он профессионально все это контролировал", — подытожил глава Нацбанка.

Напоминаем:

Народный депутат Антон Поляков, который был исключен из фракции "Слуга народа", подал иск в Окружной админсуд Киева против главы ВР Дмитрия Разумкова и главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева за "антиколомойский" закон.

Министр юстиции Денис Малюська прогнозирует рассмотрение "антиколомойского" закона в Конституционном суде и Европейском суде по правам человека.

13 мая Верховная Рада поддержала в целом так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, к которому было предложено 16 000 поправок.

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.

Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.

Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрел все 16 335 поправок к "антиколомойскому" законопроекту о банках, и порекомендовал депутатам поддержать законопроект во втором чтении. На рассмотрение поправок потребовалось 4 дня, нормы касающиеся дела Приватбанка не изменились.

Для сокращения процедуры рассмотрения, Рада изменила свой регламент, что впоследствии позволило сократить количество правок до 200.