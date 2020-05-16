Смолий о курсе: Мы умеем работать с рынком так, чтобы не было резких колебаний

Глава НБУ Яков Смолий заявил, что регулятор умеет справляться с колебаниями курса и не ожидает бума покупки долларов.

Об этом он заявил в интервью ВВС.

Смолий отмечает, что сейчас банки имеют возможность обменивать валюту онлайн, поэтому во время карантина клиенты, которые имели безналичную гривну, могли поменять ее на безналичный доллар. Наличные же были доступны для обмена в банковских отделениях, которые не закрывались.

"Так что население имело возможность обменять деньги, когда хотело", — отметил Смолий и добавил, что в первую очередь после карантина люди начнут тратить деньги, которые у них еще есть.

По его мнению, после карантина украинцы "не побегут покупать доллары".

Также он заверил, что НБУ умеет справляться с колебанием курса и напомнил, что во время определенного ажиотажа на валюту в марте Нацбанк продал более 2 млрд дол, чтобы сдержать его.

"Сегодня курс даже немного укрепился, и мы выкупаем доллары на рынке в международные резервы... Мы умеем работать с рынком так, чтобы не было резких колебаний, если они вдруг начнутся", — рассказал Смолий.

Напоминаем:

Нацбанк установил курс на 18 мая на уровне 26,64 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,77 гривни за евро (на 15 мая - 28,79 гривни).