Крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada уволит до 60% сотрудников, пострадают при этом от 19 тысяч до 22,8 тысяч из 38 тысяч человек.

Об этом сообщает CBC.

Издание пишет, что руководство решилось на массовые сокращения из-за всеобщей изоляции. Люди стали намного меньше летать самолетами. Число рейсов Air Canada сократилось на 95%, 225 самолетов компании простаивают.

"К сожалению, сегодня суровая правда заключается в том, что по каждому показателю, который у нас есть, мы существенно будем сокращаться, по крайней мере, в течение трех лет", — заявил исполнительный вице-президент Air Canada Крейг Лэндри.

Сообщается, что Канадский Союз государственных служащих (CUPE) заявил, что он находится в заключительной стадии переговоров с Air Canada по смягчению последствий и другим вопросам.

Профсоюз, защищающий интересы бортпроводников компании, попросит их сократить рабочий день, уйти в отпуск на срок до двух лет или уволиться с предоставлением привилегий на перелеты.

Напоминаем:

В марте сообщалось,что авиакомпания Air Canada вынуждена вдвое уменьшить количество работников и сократить количество маршрутов почти на 75 процентов из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19.