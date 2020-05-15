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Украина получит от Всемирного банка 135 миллионов долларов на здравоохранение

Пятница, 15 мая 2020, 18:32
 

Министерство здравоохранения Украины подписало соглашение со Всемирным банком о получении 135 млн долларов на дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Передабчаеться, что 35 млн долларов из этой суммы пойдут на мероприятия усиления защиты населения и противодействия распространению эпидемии COVID-19.

100 млн долларов - используют "на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины, а также на другие мероприятия в рамках внедрения реформы системы здравоохранения и укрепление потенциала НСЗУ" .

Напомним:

Совет директоров Всемирного банка 30 апреля утвердил дополнительное финансирование Украины в размере 150 млн долларов в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Экономическая правда

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Всемирный банк Минздрав

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