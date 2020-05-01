Світовий банк виділив Україні 150 мільйонів доларів на виплату соцдопомоги

"Тисячі українських сімей вже мають складнощі із оплатою комунальних послуг через втрату доходів. Пенсіонери не можуть дозволити собі купувати навіть найнеобхідніші ліки та продукти харчування через ріст цін.

Важливо допомогти цим людям шляхом прискорення соціальних виплат та підвищення їхньої адресності", - зазначив в.о. директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Алекс Кремер.

"Додаткове фінансування буде також спрямоване на надання грантів на започаткування малого бізнесу, використовуючи досвід відомого в Україні проєкту "Рука допомоги". Така фінансова допомога забезпечить підтримку бідному населенню в отриманні нових навичок, у пошуку роботи або відкритті власної справи", - додав він.

Нагадаємо:

Рада директорів Світового банку затвердила додаткове фінансування Україні розміром 135 мільйонів доларів для проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей".

Раніше повідомлялось, що Україна отримає додаткові 150 млн доларів від Світового банку, зокрема, 50 млн - для підтримки вразливих верств населення у період епідемії коронавірусу і 100 млн - для поліпшення рівня соцзахисту загалом.

Економічна правда