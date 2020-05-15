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"Новая почта" начала размещение облигаций на 700 миллионов

Пятница, 15 мая 2020, 15:41
 

Логистическая компания "Новая почта" с 11 мая начала размещения облигаций серии "В" на 700 млн грн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что выпуск облигаций зарегистрирован Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 7 мая 2020 года.

Облигации выпустили на срок до 17 февраля 2023 года с купонной ставкой 16% и периодичностью выплат четыре раза в год. Период размещения - с 11 мая по 10 июля 2020 года.

Напомним:

Ранее сообщалось, что руководство компании "Новая Почта" запланировало инвестиции в развитие на 2020 год в размере 100 млн долларов.

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Новая почта

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