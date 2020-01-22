"Нова Пошта" планує інвестувати у розвиток 100 мільйонів доларів за рік

Керівництво компанії "Нова Пошта" запланувало інвестиції у розвиток на 2020 рік в розмірі 100 мільйонів доларів.

Про це написав співзасновник компанії "Нова Пошта" Володимир Поперешнюк на своїй сторінці у Facebook.

"Цього року ми запустимо другу чергу КІТа (Київський інноваційний центр), підвищивши потужність до 50 (з перспективою навіть до 60) тисяч посилок на годину. Плануємо побудувати 4 великі інноваційні центри (Бровари, Дніпро, Одеса, Харків) з автоматизованою сортувальною системою", – написав Поперешнюк.

"Потужності кожного становитимуть до 20 тисяч посилок на годину. Також збудуємо, оновимо та оснастимо сучасним обладнанням десятки інших терміналів у містах України", – додав він.

Співзасновник НП також повідомив про плани будівництва першого вантажного терміналу з роботизованою системою сортування палет та великогабаритних вантажів.

"Велика частина інвестицій піде на ІТ та розвиток мобільних сервісів… Поки всі чекають інвестицій з Давосу, внутрішні інвестори вже вкладають в Україну", – написав Поперешнюк.

Нагадуємо:

Президент "Спілки українських підприємців" та співвласник "Нової Пошти" В’ячеслав Климов заявив, що окремі законодавчі ініціативи влади ускладнюють життя мільйону українських підприємців.

Економічна правда