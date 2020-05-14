Украина не может оплачивать самый высокий в Европе "зеленый тариф" – Шмыгаль

В кризисный период в энергетической сфере страна не может себе позволить иметь самую дорогую "зеленую" энергию в Европе.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с представителями компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики, сообщает пресс-служба правительства.

"Вопрос в цене. Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе зеленую энергию. Мы все в одной лодке. Не может быть такого, что страна теряет, бюджет теряет, а мы платим повышенную цену за зеленую энергетику. Мы не хотим ограничивать инвестиции, мы хотим понимать стоимость этой энергии", – заявил Шмыгаль.

В ходе встречи стороны обсудили проект Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики в Украине.

Согласно сообщению, в процессе обсуждения "удалось максимально сблизить" позиции правительства, Министерства энергетики и защиты окружающей среды и производителей ВИЭ.

По результатам встречи стороны договорились о доработке Меморандума Министерством энергетики и защиты окружающей среды в кратчайшие сроки. 18 мая планируется провести итоговую встречу и обсуждение финальной версии документа.

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Напомним:

"Зеленые" тарифы были введены в Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз есть выше обычных тарифов и зафиксированы в евро.

Введение этих "зеленых" тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.

Всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынка 8% всех средств, или около 10 млрд грн по самым высоким в Европе тарифам.

Служба безопасности сообщает об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

Экономическая правда