За 4 месяца 2020 года украинские аэропорты сократили пассажиропоток на 35,5%

В январе-апреле 2020 года аэропорты Украины, по оперативным данным, обслужили 4,033 млн пассажиров - это на 35,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной авиационной службы.

Отмечается, что в указанный период в межнародном сообщении пассажиропоток украинских аэропортов сократился на 34,7% - до 3,637 млн человек.

В то же время за 4 месяца 2020 года украинские авиакомпании выполнили 17 700 коммерческих рейсов (сокращение составило 36,6%), в т. ч. Международных - 14 900 (сокращение - на 35,5%).

Напомним:

В течение апреля в воздушном пространстве Украины осуществили 27 32 рейса - это на 90,2% меньше, чем в апреле 2019 года.

Экономическая правда