У квітні кількість авіарейсів в небі України зменшилась на 90%

Протягом квітня у повітряному просторі України здійснили 2 732 рейси - це на 90,2% менше, ніж у квітні 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба "Украероруху".

"Украерорух" як національний провайдер аеронавігаційного обслуговування забезпечив своїми послугами 559 внутрішніх рейсів (-78,3 % порівняно з квітнем минулого року), 607 міжнародних рейсів (-95,2 %) та 1 206 транзитних рейсів (-86,3 %)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аналогічна тенденція спостерігається у повітряному просторі усієї Європи.

За даними Євроконтролю, зменшення обсягів повітряного руху в Європейському регіоні протягом квітня становить -88 %.

Відповідно до прогозу Євроконтролю на травень, інтенсивність польотів має зростати і становити 15% від минулорічної кількості польотів за цей період.

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У Мінінфраструктури вивчають можливість залучення кредитних коштів для фінансової допомоги ДП "Укреарорух".

Економічна правда