Курс валют: "черный" рынок, межбанк, обменники

14 мая котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:00 установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,67 - 26,69 гривни;

Евро - 28,79 - 28,80 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,64 - 26,92 гривни. Евро покупают по 28,63 гривни, продают по 29,10 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,81 - 26,87гривни, евро - 28,79 - 28,89 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,79 - 28,87 гривни, евро - 28,79 - 28,91 гривни.

Напомним:

14 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,69 - 26,72 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 14 мая на уровне 26,69 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,03 гривни за евро (на 13 мая - 29,08 гривни).

Экономическая правда