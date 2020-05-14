В Киеве не планируют повышать тарифы на проезд в общественном транспорте – Кличко

Городские власти столицы не рассматривают вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время пресс-брифинга.

"Мы не рассматриваем вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Для нас сейчас главное - без эксцессов восстановить полноценную работу транспорта.

Но опять же: мы, как и многие другие страны, продолжаем жить в режиме чрезвычайной ситуации.Просим пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться на работу и с работы, а также по неотложных делах", - сказал Кличко.

Мэр столицы сообщает, что предприятие "Киевпастранс" продолжает дезинфекцию подвижного состава раза в сутки.

Напомним:

13 мая городской глава Киева Виталий Кличко попросил Кабинет министров открыть метро с 25 мая. Он отметил, что все больше людей возвращается на работу – и городу грозит транспортный коллапс.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не нужно открывать метро 25 мая.

Экономическая правда