Прибыль банков выросла, но дальше ситуация резко ухудшится — НБУ

Прибыль банковского сектора в I квартале 2020 выросла на 23.8% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года и составила 16 миллиардов гривень, в следующие месяцы финансовый результат сектора резко ухудшится, преимущественно из-за снижения качества кредитов и формированию резервов под них.

Об этом говорится в обзоре банковского сектора НБУ.

В то же время отмечается, что за март сектор получил только 97 млн грн прибыли из-за резкого роста отчислений в резервы. 14 банков получили убытки на уровне 2,7 млрд грн.

Также темпы роста чистого процентного (+ 6,8% г/г) и комиссионного (+ 7,9% г/г) доходов были самыми низкими за 4 последних года.

В НБУ отмечают, что последующие месяцы финансовый результат сектора резко ухудшится, преимущественно из-за снижения качества кредитов и формированию резервов под них.

"Для смягчения воздействия пандемии на банковский сектор и поддержания экономики Национальный банк уже существенно смягчил регуляторные требования к банкам....

На фоне карантинных мероприятий снижается спрос на банковские услуги, но остается постоянным и будет расти спрос на финансирование оборотного капитала бизнеса, особенно на этапе восстановления экономики", - резюмируют в Нацбанке.

Экономическая правда