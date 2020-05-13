С начала года банки выдали "теплых кредитов" на 130 миллионов

Более 130 миллионов гривен "теплых кредитов" выдано банками населению и ОСМД на энергоэффективные мероприятия с начала действия программы в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Отмечается, что только с 1 по 12 мая банки выдали 67 млн грн "теплых кредитов" населению и ОСМД на энергосберегающие мероприятия.

В частности, на прошлой неделе программой воспользовались 1544 семьи и 122 ОСМД, привлекши более 35 млн грн - на утепление многоэтажек; около 32 млн грн - на энергоэффективные мероприятия в частных домах; 900 тыс. грн - на установку твердотопливных котлов.

Наиболее активными являются ОСМД: с начала года они получили кредитов на сумму 84 млн грн.

В госбюджете на "Теплые кредиты" предусмотрено 400 млн грн.

В рамках программы украинские семьи могут получить от государства финансовую помощь в виде возмещения 20% суммы кредита - на твердотопливные котлы (35% - для субсидиантов); 35% - на утепление индивидуального жилья; от 40% до 70% - для ОСМД.

В ведомстве говорят, что лучшую экономию энергопотребления дает комплексная термомодернизация дома: установление индивидуальных тепловых пунктов, замена окон, утепление фасадов, крыши, подвала и тому подобное.

Воспользоваться программой можно через Ощадбанк, Укргазбанк, Приватбанк или Укрэксимбанк, соблюдая условия карантина.

Напоминаем:

Программа "Теплые кредиты" действует с 2014 года.

По данным Госэнергоэффективности, за 2014-2019 годы ею воспользовались 750 тысяч украинских семей.

Частные инвестиции в энергоэффективность составили около 8,3 млрд грн, из которых 3 млрд грн возвращено за счет программы.

31 марта Минэкоенерго утвердило паспорт бюджетной программы "Теплые кредиты" на 2020 год. Выдача кредитов государственными банками началась в апреле.

По подсчетам Госэнергоэффективности, для удовлетворения спроса на программу ее годовое финансирование из бюджета должно составлять 2,2 млрд грн.

Кроме программы "Теплые кредиты", в Украине работает государственный Фонд энергоэффективности, который предоставляет гранты ОСМД для комплексной термомодернизации многоквартирных домов.

Роман Скляров, ЭП