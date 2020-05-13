Суд назначил подготовительное слушание по делу об увольнении – Верланов
Бывший глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что суд возбудил дело по его иску о признании его увольнения незаконным.
Он объявил об этом в Facebook.
По его словам, суд назначил подготовительное слушание на 19 июня.
Напомним:
Ранее Сергей Верланов, недавно уволенный с должности председателя Государственной налоговой службы, заявил, что по этой причине подал в суд и требует восстановить в должности.
24 апреля 2020 года правительство уволило главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.
Верланов называл эти два увольнения необоснованным "политическим решением".
Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Максим Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.
Экономическая правда
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