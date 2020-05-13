Цены на нефть снижаются после роста накануне

В ходе торгов в среду, 13 мая, цены на нефть эталонных марок снижаются после роста накануне, вызванного надеждами на устранение избытка нефти на мировом рынке.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

В частности, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE Futures по состоянию на 8:05 по Киеву составила 29,55 долларов за баррель - это на 0,43 доллара (1,43%) ниже закрытия цены на закрытие предыдущей сессии.

В то же время июньские фьючерсы на нефть WTI по ​​состоянию на 8:05 по Киеву на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже торговались по 25,66 долл за баррель (подешевели на 0,12 доллара).

По состоянию на 9:40 по Киеву стоимость июльских фьючерсов на Brent составляет 29,56 долл за баррель, июньские фьючерсы на WTI торгуются по 25,58 долл за баррель.

Напомним:

Цены на нефть слабо поднимались утром 12 мая после падения по итогам предыдущей сессии, несмотря на информацию о планах дополнительного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и некоторыми другими странами ОПЕК.

Экономическая правда