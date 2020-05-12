Цены на нефть Brent находятся в районе 30 долларов

Цены на нефть слабо поднимаются 12 мая после падения по итогам предыдущей сессии, несмотря на информацию о планах дополнительного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и некоторыми другими странами ОПЕК.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:50 по киевскому времени составляет 29,71 доллара за баррель, что на 0,08 доллара (0,27%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов 11 мая июльские фьючерсы подешевели на 1,34 доллара (4,3%).

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,2 доллара (0,83%) - до 23,34 доллара за баррель.

К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на 0,6 доллара (2,4%).

Трейдеры по-прежнему обеспокоены недостатком мощностей нефтехранилищ и опасаются второй волны пандемии коронавируса, учитывая очередные скачки числа заражений в Китае, Южной Корее и Германии в последние дни, говорят эксперты AxiCorp.