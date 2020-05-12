"Нова Пошта Глобал" запускает доставку посылок с AliExpress автомобилями
"Нова Пошта Глобал", входящая в группу компаний "Нова Пошта", расширяет способы доставки из Китая, протестировав доставку посылок с AliExpress автомобилем.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Сообщается, что во вторник, на прошлой неделе грузовик с посылками AliExpress выехал из китайского города Урумчи и преодолел расстояние в почти 6 тыс. км, перед тем как 12 мая попал на сортировочную станцию в Киеве.
"Нова Пошта Глобал" отмечает, что это был первый подобный рейс, в автомобиле приехало 7467 посылок с AliExpress.
"Тестовая отправка показала, что соблюсти запланированный срок доставки грузовиком реально. В целом путь из Урумчи в Варшаву занял шесть дней и еще два дня в Киев. Транзитное и таможенное оформление прошло быстро.
Мы продолжаем внедрять технологию мультимодальной доставки и тестировать новые виды транспорта и маршруты", - рассказывает директор "Новой Пошты Глобал" Юрий Беневитский.
Напомним:
22 апреля 2020 года из Китая в Киев прибыл первый железнодорожный контейнер с партией посылок весом 4 тонны.
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