Новая почта начала поездом доставлять посылки из Китая

Фото для иллюстрации

22 апреля 2020 года из Китая в Киев прибыл первый железнодорожный контейнер с партией посылок весом 4 тонны.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что поезд перевез 8888 отправлений, а весь путь занял 15 дней, что в два раза быстрее аналогичных перевозок на рынке.



"Поезд преодолевает путь из Гуанчжоу в Варшаву за 13 дней. Оттуда контейнер мы доставляем в Киев наземным транспортом и это еще дополнительно 2 дня. Ключевое преимущество железной дороги - четкий маршрут: поезда движутся по расписанию без отклонений.

..Кроме того, железнодорожные контейнеры позволяют комбинировать отправления е-коммерс с грузами бизнес-клиентов, что позволяет удовлетворить потребности различных сегментов", - рассказала заместитель директора Новая почта Глобал Ольга Володина.



В компании напоминают, что теперь все пользователи с AliExpress могут заказывать доставку товаров напрямую в отделение Новой почты. Для этого нужно выбрать опцию AliExpress Standard Shipping и на карте выбрать ближайшее отделение.

Справка.

"Новая Почта Глобал" (ранее "Новая почта Интернешнл) с 2015 года предоставляет услуги международной экспресс-доставки, входит в группу компаний Новая почта.

.

Компания развивает сервис NP Shopping - доставку из интернет-магазинов США, Китая, Великобритании и Польши, предоставляет услуги по импорту и экспорту для бизнеса и возможность осуществить отправления из любого отделения Новой почты в большинство стран мира.



Экономическая правда