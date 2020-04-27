Личные данные клиентов Приватбанка продаются в Telegram за 50 долларов — СМИ

В мессенджере Telegram появилось два бота, которые ищут персональные данные украинских пользователей по номеру телефона за деньги. Боты, предположительно, берут данные из украденной базы клиентов "Приватбанка".

Об этом сообщает ain.ua.

Один бот под названием "Досье" уже закрыт, второй еще работает, отмечает издание.

В боте "Досье" за деньги по телефонному номеру можно было получить ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН. На момент публикации аккаунт уже был удален.

Второй бот еще работает, его название издание не разглашает. Бот работает по схожей схеме и тоже за деньги. 10 запросов в нем стоят 50 долларов, 50 запросов — 100 долларов, 200 запросов — 200 долларов.

По данным журналистов, оба бота используют одну и ту же базу. В обсуждении первого бота пользователи отмечают, что скорее всего речь об украденной базе "Приватбанка".

В пресс-службе банка отметили, что знают об этом боте и обратились по этому поводу в полицию.

"Мы обнаружили этот чат-бот 23 апреля и подали заявление в полицию для открытия уголовного разбирательства. Также мы в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам неизвестны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов", — сообщили в банке.

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