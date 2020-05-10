На предприятиях горно-металлургического комплекса за март увеличились зарплаты

На предприятиях горно-металлургического комплекса за март 2020 года произошло увеличение среднего уровня зарплат в диапазоне 0,8 - 22%.

Об этом свидетельствуют данные профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности, передает Интерфакс-Украина

Согласно данным, в марте средний уровень зарплаты на горнорудных предприятиях составил 16997,2 грн, что на 0,8% выше уровня предыдущего месяца.

На коксохимических предприятиях средний уровень зарплаты в марте составил 17543,7 грн (101,4% к предыдущему месяцу).

На предприятиях черной металлургии – 19719,2 (122%), цветной металлургии – 10606,9 (100,9%), на трубных предприятиях – 13266,3 (102,2%).

По промышленности в марте средний уровень зарплаты составил 13044,2 грн (108,2% к предыдущему месяцу).

Напоминаем:

Основные трубные предприятия Украины в первом квартале текущего года снизили производство труб из черных металлов на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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