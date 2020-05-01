Компания Apple отчиталась о падении выручки от продаж iPhone

Во втором финансовом квартале 2019/2020 финансового года (второй финансовый квартал в США закончился 28 марта) выручка компании Apple от продаж смартфонов iPhone сократилась на 6,7% до 28,9 млрд долларов (за аналогичный период прошлого года - 31,05 млрд долларов).

Об этом говорится в финансовом отчете компании, опубликованном 30 апреля.

Отмечается, что выручка Apple от продаж iPad сократилась в 2 финансовом квартале на 10% до 4,3 млрд долларов, а от продаж Mac - на 3% до 5,3 млрд долларов.

В целом во втором финансовом квартале чистая прибыль компании снизилась на 2,7% - до 11,2 млрд долларов (объем продаж - 58,3 млрд долларов).

Всего за два квартала 2019/2020 финансового года чистая прибыль Apple выросла на 6% в годовом измерении и составила 33,4 млрд долларов. А выручка Apple за полгода выросла на 5,5% - до 150,1 млрд долларов.

Напомним:

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что американская Apple Inc. откладывает примерно на месяц увеличение объемов производства своих флагманских смартфонов iPhone, которые должны быть выпущены позднее в этом году.

Экономическая правда