Все разделы
Укр / Рус

Apple отложила выпуск новых моделей iPhone – СМИ

Вторник, 28 апреля 2020, 10:50
 

Американская Apple Inc. откладывает примерно на месяц увеличение объемов производства своих флагманских смартфонов iPhone, которые должны быть выпущены позднее в этом году.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Эта отсрочка связана с ослаблением мирового спроса из-за пандемии коронавируса и нарушением цепей поставок в Азии, отмечается в статье. 

По словам источников WSJ, Apple планирует позднее в 2020 году выпустить четыре новых модели iPhone, некоторые из которых поддерживают сети пятого поколения (5G).

Смартфоны будут варьироваться в цене и выйдут в трех размерах: один с экраном 5,4 дюйма, два с экранами 6,1 дюйма и еще один с экраном 6,7 дюйма. Все четыре устройства будут оснащены дисплеями с технологией органических светодиодов (OLED), сообщили собеседники издания.

Представители Apple отказались предоставить WSJ комментарии.

Apple, как правило, выпускает новые модели iPhone в середине сентября и начинает их продажу до конца месяца. Для этого компания обычно в начале лета наращивает массовое производство, чтобы накопить запасы к августу.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Apple iPhone коронавирус

powered by lun.ua
Материалы по теме
Apple расширила список стран, в которых доступны сервисы компании 21 апреля 2020, 17:29
Apple представила новый бюджетный iPhone 15 апреля 2020, 19:22
Осенью Apple представит четыре новых iPhone, на что они будут похожи – СМИ 14 апреля 2020, 13:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!