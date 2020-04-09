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Правительство ввело 65% пошлину на уголь с РФ за исключением ряда марок

Четверг, 9 апреля 2020, 12:25
 

Кабинет министров с 15 апреля вводит 65% пошлины на импорт угля угля из РФ с исключениями для некоторых марок.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина.

Пошлина не будет внедряться для: антрацитового угля, битуминозных и коксующегося для металлургической промышленности, угля марки Постное для производителей электро- и теплоэнергии.

Экономическая правда

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пошлина уголь

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