Правительство ввело 65% пошлину на уголь с РФ за исключением ряда марок
Четверг, 9 апреля 2020, 12:25
Кабинет министров с 15 апреля вводит 65% пошлины на импорт угля угля из РФ с исключениями для некоторых марок.
Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина.
Пошлина не будет внедряться для: антрацитового угля, битуминозных и коксующегося для металлургической промышленности, угля марки Постное для производителей электро- и теплоэнергии.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua