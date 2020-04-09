Нефть продолжает дорожать в ожидании новой сделки ОПЕК+
Нефть продолжает дорожать в четверг на новостях о сближении позиций нефтедобывающих стран и их готовности вместе снизить производство сырья, спрос на которое упал в условиях пандемии примерно на 30%.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Издание, со ссылкой на официального представителя Минэнерго РФ сообщает, что Россия готова участвовать в сделке по сокращению нефтедобычи, однако объемы пока неизвестны.
Газета РБК подсчитала, что Россия может снизить добычу примерно на 14% от уровня первого квартала.
К 6:15 по Киеву фьючерсы на Brent растут на лондонской бирже ICE Futures на 1% к уровню закрытия и торгуются 33,13 дол за баррель.
Фьючерсы на WTI выросли к этому времени в Нью-Йорке на 2,8% - до 25,79 дол за баррель.
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Напомним:
В четверг пройдет телеконференция, на которой страны ОПЕК и другие производители сырья обсудят шаги по стабилизации рынка нефти.
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