Межбанк: НБУ пришлось продавать валюту, чтобы снизить спекулятивное давление

8 апреля доллар с утренних 27,06/27,09 гривен вырос до 27,34/27,38 к концу торгов, Национальный банк выходил на торги, и продал 44,5 миллионов долларов.

Как сообщает Finance.ua, 9 апреля несколько крупных клиентов одного иностранного банка вышли с покупкой доллара привело к тому, что спрос превышал предложение и давление на гривну усилилось.

С утренних 27,06/27,09 до 12:00 доллар подрос до 27,16/27,19 гривен, а к обеду и к 27,27/27,32 и даже выше с целью почти 27,40.

Стали проводиться отдельные операции по этому курсу, часть из которых носила явно спекулятивный характер.Обменки быстро подняли котировки покупки и продажи на этом ажиотаже и начали активно сливать, якобы сильно дорожает доллар доверчивым гражданам как минимум по 27,50.

На 16:00 НБУ вышел с интервенцией по продаже по 27,40 и продал в общем 44,5 миллионов долларов.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,34 - 27,38 гривни за доллар.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 9 апреля на уровне 27,19 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,57 гривни за евро (на 8 апреля - 29,56 гривни).

Экономическая правда