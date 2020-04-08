Пенсионеры старше 80 лет уже начали получать ежемесячные компенсации — Минсоцполитики

7 апреля 2020 начата выплата инициированных президентом ежемесячных компенсаций 80-летним пенсионерам в размере до 500 гривень.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная заявила на брифинге по итогам заседания правительства.

"Я хочу отчитываться перед обществом, мы реализовали первую нашу инициативу о повышении пенсий нашим 80-летним пенсионерам: со вчерашнего дня они начали получать дополнительные средства. Это наше первое главное решение ", - отметила руководительница министерства.

Лазебная также успокоила граждан, которые уже получили 4-6 апреля пенсии без указанной компенсации - средства будут выплачены в полном объеме по отдельным сведениям.

Напомним, решением правительства предусмотрено установление ежемесячной компенсации в размере до 500 гривень пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 гривень.

Такие пенсионеры получают компенсационную выплату в дополнение к уже установленным статусных повышений, надбавок к пенсиям детям войны, участникам боевых действий, членам семей погибших, участникам войны.

Кроме того, установлено наименьшее пенсионную выплату на уровне 2600 гривень (с учетом повышений к пенсии) пенсионерам старше 80 лет со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. В апреле соответствующую компенсацию получат 1,5 млн пенсионеров.

Напомним, решением правительства предусмотрено установление ежемесячной компенсации в размере до 500 гривен пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 гривен.

Такие пенсионеры получают компенсационную выплату в дополнение к уже установленным статусных повышений, надбавок к пенсиям детям войны, участникам боевых действий, членам семей погибших, участникам войны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца апреля все пенсионеры, у которых пенсия ниже 5 тысяч гривен, получат долплату в размере 1000 гривен.

Кроме того, установлено минимальную пенсионную выплату на уровне 2600 гривен (с учетом повышений к пенсии) пенсионерам старше 80 лет со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. В апреле соответствующую компенсацию получат 1,5 миллиона пенсионеров.

Экономическая правда