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Шмыгаль пообещал, что "президентскую тысячу" пенсионерам выплатят до конца апреля

Среда, 8 апреля 2020, 15:53
 

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца апреля все пенсионеры, у которых пенсия ниже 5 тысяч гривен, получат долплату в размере 1000 гривен.

Об этом он сказал на совещании с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба президента.

"Уже со вчерашнего дня мы начали дополнительные выплаты пенсионерам, которым за 80. Со следующей недели будем доплачивать по 1000 гривен тем, у кого пенсия ниже 5000 гривен. И до конца апреля эти деньги получат все такие пенсионеры", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним:

Кабинет министров постановил выплатить в апреле единовременную денежную помощь в 1 тыс грн для пенсионеров, получающих пенсии меньше 5000 гривен.

Потребность в доплате 1000 гривен пенсионерам, которые получают меньше 5000 гривен в месяц, потребует дополнительных расходов из бюджета в размере 10,02 миллиарда гривен.

Экономическая правда

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пенсии Шмыгаль

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