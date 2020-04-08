Ощадбанк на период карантина отменил обязательный платеж за пользование кредитными карточками

Ощадбанк отменил обязательный платеж в размере 5% от суммы использованного кредитного лимита по кредитным картам.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что это ослабление будет действовать с апреля на период карантина и дополнительно 30 дней после его завершения.

"Отмена такого платежа по всем кредитным картам происходит автоматически. Отдельно обращаться для этого в банк клиентам не нужно.

Для уплаты процентов по кредитной линии, что является обязательным, у клиентов есть два варианта: осуществление перевода с другого счета или карты в Ощад24/7 или автоматическое списание в зависимости от типа карты", - говорится в сообщении.

Напомним:

Все карточки Ощадбанка, срок которых истекает во время карантина, будут активны до 1 июля 2020 года и не будут блокироваться банком.

Экономическая правда